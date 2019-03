Stadsbestuur maakt zich op voor ‘Het Stadsgesprek’: “Grootste participatietraject ooit gevoerd in Sint-Niklaas” JVS

11 maart 2019

16u32 0 Sint-Niklaas De bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld is klaar met de visietekst voor het beleidsprogramma 2019-2024. In vijftig actieplannen wordt het kader geschetst voor het bestuur van de volgende zes jaar. Eind deze maand start het stadsbestuur met een grootschalige inspraakronde, ‘Het Stadsgesprek’, tot eind mei. “Dat wordt meteen het grootste participatietraject ooit gevoerd in Sint-Niklaas”, klinkt het.

Onder de noemer ‘Samen maken we de stad van morgen’ is het Sint-Niklase stadsbestuur klaar met de basis voor het beleidsprogramma 2019-2024. Vijftig actieplannen (lees De meest opvallende actiepunten in het beleidsprogramma), verdeeld over tien beleidsdoelstellingen, leggen het kader vast voor het bestuur van N-VA, Groen en Open Vld de komende zes jaar. “Dit is een visietekst, die een eerste aanzet geeft voor het meerjarenplan 2020-2025. Op basis van deze tekst gaan we het gesprek aan met de bevolking over de uitdagingen voor onze stad de volgende jaren”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Voor elk van de actieplannen geven we aan met welke van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties het gelinkt kan worden. Zo willen we meewerken aan de mondiale uitdagingen van de volgende jaren. Sint-Niklaas is immers geen eiland in Vlaanderen, Europa of de wereld.”

Op vrijdag 22 maart wordt het beleidsprogramma voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna start het participatietraject. “We willen de inwoners informeren, betrekken en consulteren over dit beleidsprogramma. Dat wordt meteen het grootste participatietraject ooit gevoerd in Sint-Niklaas”, aldus schepen voor Participatie Bart De Bruyne (Groen).

In april zal er een brochure bus-aan-bus worden verspreid, met een samenvatting van het beleidsprogramma. De volledige tekst is te verkrijgen aan de infobalies en via de website. Nog in april komt er een grote bevraging, ook op straat, waarmee wordt gepeild naar de thema’s waar de bevolking aandacht voor vraagt. “Zo bereiken we doelgroepen die we anders niet zouden bereiken. En we kunnen daarmee ook een databank aanleggen van inwoners die mee willen nadenken over de toekomst van onze stad en die we in de loop van de volgende jaren geregeld willen betrekken bij het beleid.”

Van eind april tot eind mei volgen dan vijf ‘overlegtafels’, twee in Sint-Niklaas en drie in de deelgemeenten. Op die momenten kunnen de inwoners in gesprek gaan met het bestuur en experten. “Met al die input zullen we dan de actieplannen vorm geven en financieel vertalen naar het meerjarenplan in december.”

Lees ook: De meest opvallende actiepunten in het beleidsprogramma