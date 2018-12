Stadsbestuur benadrukt deze maand: “Sint-Niklaas feest zonder vuurwerk” JVS

10 december 2018

Sint-Niklaas Het stadsbestuur van Sint-Niklaas roept inwoners op om het verbod op vuurwerk te respecteren in deze feestmaand. Er wordt een campagne opgestart om dat extra in de kijker te zetten.

In Sint-Niklaas is vuurwerk afsteken verboden, gedurende heel het jaar en zowel op privaat als openbaar domein. Met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht roept het stadsbestuur de inwoners op om dit verbod te respecteren. Tijdens de nacht van oud naar nieuw wordt dat verbod niet door iedereen nageleefd, waardoor de stad de komende weken opnieuw een campagne lanceert. “De campagne ‘Feest zonder vuurwerk’ omvat onder meer de bedeling van een flyer bus-aan-bus op heel het grondgebied, een filmpje op de stadstelevisie en op de sociale media van de stad”, klinkt het. “We willen daarmee niet alleen wijzen op de gevaren van vuurwerk, dat brandwonden en brand kan veroorzaken. We willen ook benadrukken dat het kinderen angst aanjaagt, dieren onrustig maakt en dat het leidt tot lucht- en bodemvervuiling. Overtredingen kunnen worden beboet.”

Inwoners die graag de campagne ondersteunen kunnen de gratis raamaffiche aanvragen via communicatie@sint-niklaas.be of 03/778.30.00.