Stad zoekt organisator fandorp Rode Duivels KANDIDATEN HEBBEN NOG ÉÉN WEEK DE TIJD VOOR WK-DOSSIER JORIS VERGAUWEN

23 januari 2018

02u48 0 Sint-Niklaas De stad is op zoek naar een organisator voor het uitzenden van de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm en het inrichten van een fandorp tijdens het komende WK voetbal. Kandidaten hebben nog een week de tijd om hun WK-dossier in te dienen. De WK-gekte zal deze keer niet plaatsvinden op de Grote Markt, maar wel op het Hendrik Heymanplein.

Op 18 juni, over minder dan vijf maanden, staan de Rode Duivels aan de aftrap van hun eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Op 23 en 28 juni volgen de twee andere groepsmatchen. En als we de voetbalanalisten mogen geloven, moeten Onze Jongens minstens de kwartfinales halen. Er staan ons dus opnieuw een reeksje mooie wedstrijden te wachten, iets wat het Sint-Niklase stadsbestuur opnieuw met een fandorp en een groot scherm vorm wil geven, net als tijdens het WK in 2014 en het EK in 2016.





Jury

Voor de komende WK-wedstrijden van de Rode Duivels is de stad momenteel op zoek naar een organisator. Kandidaten hebben nog tot woensdag 31 januari de tijd om hun dossier in te dienen. Kandidaten moeten ervaring hebben als hoofdorganisator met het organiseren van vergelijkbare grootschalige publieksevenementen met meer dan 2.500 bezoekers.





Een jury zal punten geven op vier vlakken: een plan van aanpak (40 punten), een begroting (25 punten), technische vereisten (20 punten) en de betrokkenheid van lokale vrijwilligers en lokale actoren (15 punten). Een vierkoppige jury - een vertegenwoordiger van de politie, twee ambtenaren van de dienst evenementen en het diensthoofd overheidsopdrachten - beoordeelt de kandidaturen. Zij krijgen een gevoelige opdracht.





Fikse rel

De toewijzing twee jaar geleden veroorzaakte nog een fikse rel. Wekenlang werd de beslissing over de toewijzing van de EK-uitzendingen toen uitgesteld. Uiteindelijk mocht niet de lokale vzw Hemelrijk, die de WK 2014-matchen had georganiseerd, maar wel het eventbureau Sportizon uit Vilvoorde de EK-wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm uitzenden op de Grote Markt. Een grote opdoffer voor de vzw Hemelrijk en de 260 vrijwilligers, die zich bestolen voelden, als kleine speler tegen een kapitaalkrachtig bedrijf. En wellicht wordt het nu opnieuw een strijd tussen deze twee kandidaat-organisatoren. Dat het diensthoofd overheidsopdrachten in de jury zit om nauwgezet de procedure in het oog te houden, is een teken aan de wand. "Dit is zeker een aandachtspunt. Er mag geen discussie ontstaan over de interpretatie van de jurybeslissing", stelt schepen voor Evenementen Christel Geerts (sp.a). De vzw Hemelrijk lijkt alvast klaar om die WK-strijd aan te gaan. "We zijn ons aan het beraden", stelt Steve Vonck fijntjes.





Heymanplein

Een grote verandering is dat het groot scherm niet op de Grote Markt komt te staan, maar wel op het Hendrik Heymanplein.





Reden is de drukke bezetting van de Grote Markt bij het begin van de zomervakantie. "Organisatorisch is het moeilijk om steeds van locatie te wisselen. Het is ook een luxeprobleem, omdat we zoveel fijne evenementen hebben die periode, zoals het beachvolley op de Grote Markt én de komst van de Ketnet Zomertour", stelt schepen Geerts. "Als de Rode Duivels doorgaan, valt dat samen. Er zijn heel veel steden die de Ketnet Zomertour willen binnenhalen. Daarom willen we niet beginnen rommelen met de agenda. Dat zijn twee argumenten waarom we kiezen om het WK-gebeuren op het Hendrik Heymanplein te concentreren."