Stad zoekt jobstudenten voor kinderdagverblijven 28 maart 2018

De stad zoekt gemotiveerde jobstudenten om tijdens de vakantieperiode in de zomer de dienst kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang te versterken. De infobundel met het inschrijvingsformulier is terug te vinden op www.sint-niklaas.be. Ten laatste op maandag 16 april in te leveren in het stadhuis. (JVS)