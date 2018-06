Stad wil sluiting stortplaats SVK 13 juni 2018

Het Sint-Niklase stadsbestuur wil dat de stortplaats van SVK aan de Langhalsbeekstraat volledig verdwijnt. De deputatie besliste op 1 maart om de milieuvergunning van SVK voor de exploitatie van het asbeststort nabij de Langhalsbeekstraat op te heffen. Tegen deze beslissing werd op 30 maart 2018 door SVK gedeeltelijk beroep aangetekend. Het bedrijf vroeg de opheffing van de vergunning ongedaan te maken voor wat betreft het storten van inerte afvalstoffen, andere dan asbestcementafval. Maandag heeft het schepencollege beslist om ongunstig advies te geven voor het gedeeltelijk ongedaan maken van de opheffing van de vergunning. De stad wil dat de stortplaats definitief dicht gaat, voor alle afvalstoffen. "Het aanbod van inert bouwafval in Vlaanderen is erg beperkt en het vullen van de putten met deze afvalfractie zou wellicht tientallen jaren in beslag nemen", klinkt het bij het stadsbestuur, dat er bij het bedrijf op aandringt om de nodige stappen te zetten om de putten te vullen met niet-verontreinigde grond. (JVS)