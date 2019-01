Stad wijst opdracht voor takelen van voertuigen toe aan twee firma’s - Strikte opvolging sinds takelschandaal van 2012 JVS

09 januari 2019

14u30 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase schepencollege heeft de opdracht voor het takelen van voertuigen voor de politiezone toegewezen aan twee firma’s. Garage Vincke uit Belsele zal de komende drie jaar voertuigen tot 3.500 kg mogen takelen en stallen. De firma Vercauteren Etienne & Zonen uit Sint-Niklaas heeft de opdracht binnengehaald voor het takelen en stallen van voertuigen boven 3.500 kg. Beide firma’s moeten vastgelegde tarieven hanteren. En dat wordt in Sint-Niklaas sinds 2012 nauwgezet in het oog gehouden.

Om de drie jaar schrijft het Sint-Niklase schepencollege een opdracht uit voor het takelen van voertuigen op het grondgebied, dat in opdracht van de lokale politie gebeurt. Voor 2019, 2020 en 2021 hebben twee gekende firma’s die opdracht binnengehaald. Voor de takelopdracht wordt immers onderscheid gemaakt tussen voertuigen van minder of meer dan 3.500 kg.

Tot 3.500 kg

Voor het takelen en stallen van voertuigen tot 3.500 kg heeft de firma Garage Vincke uit de Gentstraat 118 in Belsele de opdracht binnengehaald, als economisch meest voordelige bieder. Die firma mag klanten enkel door de stad vastgelegde tarieven aanrekenen. Voor een takeling op weekdagen tussen 8 en 18 uur is dat 78,51 euro, op weekdagen tussen 6 en 8 uur, 18 en 20 uur en op zaterdagen is dat 86,78 euro en op weekdagen van 20 tot 6 uur en op zondagen en feestdagen is dat 103,31 euro. Ter plaatse komen zonder takeling kost 45,45 euro. De stallingskosten, toepasselijk vanaf de 15de dag van de stalling, bedragen 1,36 euro. Belangrijk: al deze tarieven zijn exclusief btw.

Meer dan 3.500 kg

De opdracht voor het takelen en stallen van voertuigen boven 3.500 kg is toegewezen aan de firma Vercauteren Etienne & zonen uit de Vossekotstraat 1 in Sint-Niklaas. De tarieven voor die voertuigen liggen een pak hoger: op weekdagen van 8 tot 18 uur is dat 250 euro, op weekdagen van 6 tot 8 uur, 18 tot 20 uur en op zaterdagen is dat 300 euro, op weekdagen van 20 tot 6 uur en op zon- en feestdagen gaat het om 350 euro. Ter plaatse komen zonder takeling kost 250 euro en stallingskosten bedragen 12,5 euro. Ook al deze bedragen zijn exclusief btw.

Terugbetalingen

De vastgelegde tarieven zijn belangrijk voor mensen wiens auto wordt weggesleept. In 2012 moest het takelbedrijf Vercauteren & Zonen in totaal 22.551,11 euro terugbetalen aan 530 eigenaars van getakelde voertuigen. De stad ontdekte na enkele klachten dat het bedrijf tussen januari 2010 en maart 2012 teveel had aangerekend. De gedupeerden kregen uiteindelijk het te veel betaalde bedrag teruggestort via het stadsbestuur.

In 2013 brak er nog een relletje uit, toen Garage Vincke uit Belsele naar de Raad van State stapte. Het nam het niet dat een concurrerend takelbedrijf de overheidsopdracht voor het takelen van voertuigen in opdracht van de politiezone Sint-Niklaas had binnengehaald. Toen werd er slechts één opdracht uitgeschreven, voor het takelen van álle voertuigen.