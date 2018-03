Stad viert Ronde met luchtballons VLAAMSE WIELERHOOGDAG MET RENNERS OP GROTE MARKT ROND 11 UUR JORIS VERGAUWEN

31 maart 2018

03u24 0 Sint-Niklaas Sint-Niklaas zet komende zondag als eerste 'Dorp van de Ronde' opnieuw alle zeilen bij om de renners warm te verwelkomen op hun tocht richting Vlaamse Ardennen. Dat gebeurt onder meer met luchtballons op de Grote Markt en ongetwijfeld weer een massa volk.

In 1997 ging de Ronde van Vlaanderen voor het laatst van start op de Grote Markt van Sint-Niklaas. De Wase hoofdstad was liefst twintig jaar lang de startplaats geweest van 'Vlaanderens Mooiste'. Het heeft twintig jaar geduurd vooraleer de Ronde nog eens passeerde op de grootste markt van het land. Dat zorgde vorig jaar voor heel wat volk langs het parcours in het stadscentrum. Met luchtballons, reuzen en een grote '800' op de Grote Markt, voor de verjaardag van de stad, zag het er ook mooi uit, wat eveneens ook mooi in beeld kwam in de rechtstreekse tv-uitzending.





Komende zondag 1 april komt de Ronde van Vlaanderen-karavaan opnieuw langs in Sint-Niklaas, dat het eerste van zeven 'Dorpen van de Ronde' is. En opnieuw zullen er luchtballons van de partij zijn. "Dat geeft iets bijzonder bij de doortocht van de renners. En deze keer gaan we ook een grote fiets vormen, die moet tonen dat Sint-Niklaas een echte fietsstad is", aldus schepen voor Evenementen Christel Geerts (sp.a). Heel wat horecazaken zijn zondag al vroeg open om het wielerminnende publiek te ontvangen. Van Ronde-ontbijten tot bijzondere bieren: het is er opnieuw allemaal bij.





Gewijzigd parcours

Het parcours is licht gewijzigd tegenover vorig jaar. Toen kwamen de renners uit de richting van Haasdonk en reden Sint-Niklaas binnen via de N70. Deze keer komen ze via de Eigenlostraat en Houten Schoen, om aan het Hertjen de N70 op te rijden. Dat gebeurt rond 11 uur. Dan draait de karavaan de Parklaan op om van daar rond de Grote Markt te rijden. Ze verlaten de stadskern terug via de Parklaan en de N70, nu richting Tereken en Dendermondse Steenweg. Rond 11.20 uur bereiken de renners de gemeentegrens met Temse.





Een dag voor de profs rijden duizenden wielertoeristen hun Ronde van Vlaanderen. Zaterdag tussen 7.15 uur en 9.30 uur passeert die groep in Sint-Niklaas, langs de Eigenlostraat, Hoge Heerweg, Industriepark-West en Dendermondse Steenweg. Zowel zaterdag als zondag zijn er bijzondere verkeersmaatregelen om de doortocht van wielertoeristen en renners zonder hinder te laten verlopen.





***





Geen Lance Armstrong op volksfeest Kruibeke Centraal

In Kruibeke slaat vrijwilligersplatform Kruibeke Centraal de handen in elkaar met basisschool Reynaert om een groot volksfeest te organiseren naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen. De organisatie had ex-Tourwinnaar en dopingzondaar Lance Armstrong gevraagd even halt te houden, maar die heeft verstek gegeven. Er zal wel nog om 14.30 uur een groepsfoto genomen worden met alle aanwezigen en de driejarige Finn, een leerling van Reynaert die aan een zeldzame ziekte lijdt en een peperdure behandeling nodig heeft. De doortocht van de koers is 's morgens te zien aan het kruispunt van de Molenstraat en Burchtstraat. Wie de renners sneller aan het werk wil zien, kan afzakken naar Burcht, want daar is de officiële start ter hoogte van het Kerkplein. Het plein is de hele dag parkeervrij en men kan er terecht voor een hapje en een drankje. (PKM)