Stad viert 20 jaar Dwagulu Dekkente en 10 jaar FairTradeGemeente JVS

08 november 2018

13u11 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase jongerenorganisatie vzw Dwagulu Dekkente, actief met Noord-Zuid-inleeftrajecten, viert zaterdag de twintigste verjaardag met een event in de OLV Presentatie. Meteen koppelt de stad er een feestje aan voor tien jaar FairTradeGemeente.

Twintig jaar al organiseert de vzw Dwagulu Dekkente inleeftrajecten voor jongeren. Die Noord-Zuid-uitwisselingen hebben intussen al verscheidene generaties uit Sint-Niklaas fijne ervaringen en kennismakingen met Afrikaanse en Filipijnse leeftijdsgenoten bezorgd. De uitwisseling gebeurt in samenwerking met Solidagro, plaatselijke NGO’s en jongerenorganisaties.

Samen met partners uit Senegal en Burkina Faso is het twintigjarig bestaan gevierd, wat nu zaterdag uitmondt in een slotevent. “Een fototentoonstelling, workshops, lekker eten en zoveel meer. Kortom, een dag vol verhalen en ontmoetingen”, kondigt Dwagulu Dekkente aan. Dat feestje vindt zaterdag plaats in de OLV Presentatie, met vanaf 14 uur tal van workshops, om 17.30 uur de opening van de fototentoonstelling van 20 jaar inleeftrajecten naar Senegal, Burkina Faso en de Filipijnen en vanaf 20.30 uur een feestje met Shikha and the Madsmen en dj’s Nand De Klerck en Armex.

Fairtrade

Ook de stad viert zaterdag mee, om de tiende verjaardag van de titel van FairTradeGemeente in de kijker te zetten. Die behaalde Sint-Niklaas op 6 december 2008. “Sindsdien dragen we op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het zuiden en de duurzame producent in het noorden. Er wordt ingespeeld op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. We proberen burgers uit Sint-Niklaas warm te maken voor het verhaal achter fairtrade en lokale, duurzame producten. Een trekkersgroep met vrijwilligers en verenigingen zorgt ervoor dat fairtrade leeft binnen de stad en zorgt voor de uitvoering en zichtbaarheid in de stad.” In 2019 zal het verhaal van lokale en duurzame consumptie nog meer naar de voorgrond komen. “Er wacht Sint-Niklaas dus een uitdaging om dit fairtradeverhaal verder te zetten.”