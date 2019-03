Stad verkoopt viparrangementen voor Ronde van Vlaanderen JVS

08 maart 2019

09u24 0 Sint-Niklaas Het stadsbestuur verkoopt viparrangementen voor de Ronde van Vlaanderen. Die kosten 125 euro en bieden op zondag 7 april een heel dagprogramma aan, van bij de doorkomst van de koers in Sint-Niklaas tot de aankomst in Oudenaarde.

Als ‘Dorp van de Ronde’ neemt het Sint-Niklase stadsbestuur viptickets af van organisator Flanders Classics. Dit jaar gaat het om 75 viptickets, net als vorig jaar, in plaats van 150 vipkaarten het jaar voordien. Van de 75 vipkaarten gaan er 20 gratis kaarten naar politieke mandatarissen. Daarnaast zijn er 3 gratis kaarten voor de stedelijke sportraad, 3 keer 2 gratis kaarten voor de wedstrijd van het Centrummanagement en 4 keer 2 gratis kaarten voor een online wedstrijd onder de inwoners van Sint-Niklaas. De 38 resterende kaarten worden te koop aangeboden aan 125 euro per stuk.

Het programma van het viparrangement: om 9.30 uur ontvangst in het stadhuis met een hapje en drankje, om 10.15 uur de doortocht van de reclamekaravaan gevolgd door de renners, om 12 uur vertrek met de vipbus richting Oudenaarde, om 13 uur ontvangst in de viploge ‘Flanders Classics Club’, met aperitief, doorlopend walkingdinner, open bar en live tv-uitzending. Na de koers is er een receptie met open bar en optreden en om 19 uur vertrek met de vipbus richting Sint-Niklaas.

Geïnteresseerden kunnen tot zondag 31 maart mailen naar karin.derijcke@sint-niklaas.be.

Meer over Sint-Niklaas

sport

sportdiscipline

wielersport

Oudenaarde

wegwielrennen