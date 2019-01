Stad verdeelt 45.000 euro tussen 6 scholen om speelplaatsen te vergroenen JVS

07 januari 2019

12u35 0 Sint-Niklaas Zes Sint-Niklase scholen krijgen in totaal 45.000 euro van de stad om hun speelplaats groener en speelser te maken.

Vorig jaar lanceerde het stadsbestuur voor het derde jaar op rij een oproep naar de basisscholen om hun speelplaatsen te vergroenen. Zes scholen zijn nu geselecteerd na die oproep. Zij gingen aan de slag om een plan op te maken en betrokken actief de leerlingen.

De basisschool Sint-Carolus in de Lodewijk De Meesterstraat krijgt in totaal 10.000 euro van de stad om de speelplaats om te vormen tot een kwaliteitsvolle, groene buitenruimte. Voor basisscholen De Kleurboog aan Vijfstraten, Don Bosco in de Tulpenstraat en Sint-Camillus in de Oude Molenstraat ligt er 9.000 euro klaar, voor freinetschool De Ark in de Beneluxstraat is dat 5.000 euro en voor kleuterschool Klavertje 3 aan de Vleeshouwersstraat in Sinaai is dat 3.000 euro.

De gemiddelde speelplaats is vaak grijs, vlak, monotoon en weinig prikkelend, vindt het stadsbestuur. “Daarom willen we scholen motiveren én ondersteunen als ze het anders willen aanpakken”, klinkt het. En meteen worden deze scholen ook aangemoedigd om na te denken over het openstellen van de speelplaatsen voor kinderen uit de buurt, buiten de schooluren.