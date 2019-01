Stad van de partij op ballonmeeting in Château-d’Oex JVS

07 januari 2019

10u50 0 Sint-Niklaas Deze maand vindt in het Zwitserse Château-d’Oex het 41ste ‘International Hot Air Balloon Festival’ plaats. Ballonstad Sint-Niklaas is daar steevast van de partij, omdat de Wase hoofdstad een ballonverzustering heeft met het Zwitserse Château-d’Oex. Schepen Carl Hanssens (N-VA) wordt namens het stadsbestuur afgevaardigd.

In Sint-Niklaas vindt de jaarlijkse ballonmeeting in de zomer plaats, tijdens de Vredefeesten en Villa Pace in het eerste weekend van september. In ‘ballonzusterstad’ Château-d’Oex in Zwitserland gebeurt dat telkens in de winter, dit jaar van vrijdag 25 tot en met zondag 27 januari. Dat is telkens weer een uniek spektakel, waarbij een zestigtal ballons uit vijftien landen van de partij zijn. Daarbij ook de Sint-Niklase stadsballon, die er drie dagen mee het luchtruim boven de Zwiterse Alpen kleurt.

Het was ook in Château-d’Oex dat de nieuwe stadsballon van Sint-Niklaas een eerste buitenlandse vlucht maakte, in januari 2017. De Wase hoofdstad heeft een ballonverzustering met deze Zwitserse stad, net als met Bristol (Engeland) en Romorantin (Frankrijk). De ballons van de vier ballonpartners zijn ook steevast van de partij op elkaars ballonmeetings. Het Sint-Niklase stadsbestuur stuurt deze keer schepen Carl Hanssens naar Zwitserland om de honneurs tijdens het ballonfestival waar te nemen.