Stad trekt naar toeristische beurzen met nieuwe brochures JVS

05 februari 2019

11u21 0 Sint-Niklaas Met drie nieuwe brochures en een nieuwe toeristische kaart zet het Sint-Niklase stadsbestuur haar troeven als toeristische bestemming in de kijker. Die brochures worden gelanceerd aan de vooravond van het Vakantiesalon van Brussel, dat van donderdag 7 tot en met zondag 10 februari loopt. Aan de campagne dit jaar werkte de Sint-Niklase muzikante Kimberly Dhondt mee. Zij siert de covers van de brochures.

Drie nieuwe brochures moeten mensen het komende jaar overtuigen om een uitstap naar Sint-Niklaas te maken: de ‘Gids vol belevenissen’, ‘Sint-Niklaas in groep’ voor activiteiten in groepsverband en ‘Samen tafelen in Sint-Niklaas’ met een overzicht van de horeca in de stad. “De brochures en plattegrond zijn helemaal vernieuwd en uitgebracht op een handig formaat. Daardoor zijn het echt aantrekkelijke uitgaven geworden, bedoeld om langere tijd te bewaren en te raadplegen. Zo telt de nieuwe brochure voor groepen niet minder dan 68 bladzijden, die voor toeristen zelfs 92", klinkt het.

De stad wil dan ook meer inzetten op verblijfstoerisme. Al jarenlang zit het aantal overnachtingen in de Sint-Niklase hotels en gastenverblijven in de lift. “We willen mensen aanspreken om een dagtrip of een meerdaags verblijf te plannen in de Wase hoofstad. Daarvoor zetten we het aspect ‘beleving’ nog meer in de verf, ook door de link te leggen tussen bovenlokale evenementen als de Vredefeesten en de Ronde Van Vlaanderen én de mooie verblijfsmogelijkheden in de stad”, aldus schepen van Toerisme Ine Somers (Open Vld). “Met de nieuwe vakantiewoning Het Bierhuis in de Mercatorstraat en de vijf officieel aangemelde logies zitten de mogelijkheden voor verblijfstoerisme in Sint-Niklaas in de lift.”

De brochures en de kaart worden verspreid op het Vakantiesalon Vlaanderen in Antwerpen, het Vakantiesalon in Brussel, de provinciale workshop voor groepsuitstappen in Deinze, de Neos cultuur- en toerismehappening in Sint-Niklaas, bij alle Sint-Niklase logies en bij toerisme Sint-Niklaas op de Grote Markt 45. Het toeristisch infokantoor is elke weekdag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

Info: www.ontdeksintniklaas.be.