Stad stelt ontwerper aan voor verbouwing kunstacademie 26 juli 2018

02u42 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase kunstacademie (SASK) krijgt een volwaardige toegang aan de Boonhemstraat. Het schepencollege heeft nu een ontwerper aangesteld om de nieuwe toegang uit te tekenen.

Dat wordt MAN-architecten uit de Kalkstraat in Sint-Niklaas. Voor deze behoorlijk grootschalige verbouwing trekt de stad 1,15 miljoen euro uit.





Al heel lang dringt men er bij de kunstacademie op aan om het gebouw een volwaardige toegang te geven, in plaats van de oude 'bruine poort', zoals de hoofdingang van de stedelijke academie voor schone kunsten, of d'Academie, ook wordt omschreven. In de kunstacademie zijn zo'n 1.500 cursisten actief. Bij inspecties kwam ook steevast ter sprake dat er een gebrek aan toezicht is op wie binnen en buiten gaat.





Aanpassingen

Met een budget van 1,15 miljoen euro gaat de stad de academie nu een heel nieuw toegangsgebouw bezorgen. Daarvoor zal ook de vroegere conciërgewoning, volledig worden afgebroken. Meteen kan d'Academie ook een aantal aanpassingen doorvoeren, zoals het wegwerken van hoogteverschillen, inzetten op energiezuinigheid en het creëren van de nodige extra ruimte. Zo komt er onder meer een nieuwe bibliotheek en een professionele opnamestudio, die ook kan worden gehuurd. Doel is om tegen september 2019 klaar te zijn. (JVS)