Stad steekt hand uit naar actiecomité RedKloosterland 23 januari 2018

Om tot een nieuw masterplan voor de Stationsomgeving-Noord te komen, hebben het Sint-Niklase schepencollege en het actiecomité RedKloosterland afspraken gemaakt.

Daarmee wil het schepencollege de vertroebelde verstandhouding met het actiecomité en de buurt herstellen, nadat het eerste masterplan op stevig verzet stuitte en werd afgevoerd. RedKloosterland verzamelde de voorbije weken opnieuw handtekeningen in de buurt om met een petitie weer transparantie en duidelijkheid te vragen.





Na 332 ingezamelde handtekeningen nam burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) het initiatief om tot een akkoord te komen met RedKloosterland over het te volgen traject naar een nieuw masterplan, in zeven stappen.





Krijtlijnen

"We gaan eind januari de uitgangspunten en krijtlijnen met de betrokken spelers bepalen, zijnde GO!, Noordvlees Van Gool, de eigenaars van de site Herdersstraat, de NMBS en De Lijn. Dan koppelen we terug naar RedKloosterland voor feedback. Bedoeling is om met hen tot een consensus te komen en daarna naar de buurt te stappen. De buurt zal uitgebreid door alle betrokkenen worden ingelicht, ook door RedKloosterland, en opmerkingen kunnen geven waarmee het masterplan verder wordt verfijnd. Daarna volgt er een 'dialoogcafé' met een 15-tal vertegenwoordigers van de buurt, om van hen een actieve gesprekspartner te maken tijdens het hele planproces." Voor RedKloosterland is dit een stap in de goeie richting. "Na het wantrouwen komt er nu optimisme. We blijven echter als waakhond optreden. De buurt is bezorgd over de impact van de toekomstige veranderingen, dat blijkt ook uit onze nieuwe petitie." (JVS)