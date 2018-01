Stad steekt 1 miljoen euro in energiezuinigere stadsgebouwen 27 januari 2018

03u35 0 Sint-Niklaas De komende twee jaar trekt de stad 1 miljoen euro uit voor het beperken van de CO2-uitstoot van de stadsgebouwen. Onder meer het Sinbad wacht een aantal stevige energie-ingrepen.

De stad gaat in zee met Eandis om energiebesparende maatregelen in de stadsgebouwen uit te voeren. In 2016 al werkte Eandis een energiezorgplan uit voor 24 stadsgebouwen. De CO2-uitstoot van elk gebouw werd daarvoor in kaart gebracht, gedurende drie jaar. "We weten nu welke gebouwen we prioritair moeten aanpakken en wat er precies nodig is om het energieverbruik terug te dringen", zeggen schepen voor Patrimonium Peter Buysrogge (N-VA) en schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen).





Van zonnepanelen, nieuwe verlichting, isolatie, warmtekrachtkoppeling tot renovatie van daken: verscheidene maatregelen kunnen nuttig zijn voor bestaande gebouwen. En soms is het nodig om ze bijna allemaal tegelijk uit te voeren, zoals bij het zwembad Sinbad. Nog maar gerenoveerd in 2007, maar niet doordacht genoeg. "Het Sinbad is één van de grote energieverslinders. Aan het gebouw zélf is weinig veranderd, wél aan de zwembadkuip. Daarom moet er nu zwaar worden geïnvesteerd."





Sinds 2011 verbruikt de stad in haar gebouwen al 11 procent minder energie. Met het Burgemeestersconvenant engageerde stad zich wel om het energieverbruik tegen 2020 met 20 procent te doen dalen. "De stadsgebouwen zijn één aspect van het hele verhaal. Er zijn verscheidene domeinen waarop we inzetten. Maar met deze inspanning van een 1 miljoen euro voor de komende twee jaar zetten we weer een grote stap. Het is aan het volgende bestuur om de nodige, verdere stappen te zetten", klinkt het. (JVS)