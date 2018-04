Stad sluit nieuwe overeenkomst met uitbater Carrefour Heymanplein 06 april 2018

De stad en de uitbater van de Carrefour op het Hendrik Heymanplein gaan een nieuwe overeenkomst aan.





Op 30 april 2019 eindigt het opstalrecht voor de supermarkt, die indertijd op grond van de stad is gebouwd. Als overgangsmaatregel gaan de stad en de uitbater een overeenkomst ter bede aan, in afwachting van de realisatie van het masterplan en RUP Hendrik Heymanplein. Daarin ziet de stad een toekomst voor de supermarkt, maar op een andere plaats op het plein. Het huidige gebouw wordt in het masterplan afgebroken, om plaats te maken voor een bibliotheek. "We moesten met de uitbater tot een nieuwe overeenkomst komen, omdat het opstalcontract afloopt op 30 april 2019. Zowel de uitbater als de stad zijn vragende partij om het contract voort te zetten. Dat gebeurt niet meer met een opstalcontract, maar een overeenkomst ter bede. Dan wordt de supermarkt een soort huurder, die een gebruikersvergoeding betaalt aan de stad, die dezelfde is als de opstalvergoeding die nu wordt betaald. Het gaat om een contractuele wijziging, want naar uitbating toe verandert er niks", schetst schepen Peter Buysrogge (N-VA). "Dit is voor beide partijen een flexibel contract. Nu is er een termijn van drie jaar op geplakt. Intussen zien we wat er gebeurt met de hele timing voor de herinrichting en uitwerking van het masterplan voor het Heymanplein." (JVS)