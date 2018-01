Stad rolt de spieren bij start Vakantiesalon 27 januari 2018

03u45 0 Sint-Niklaas Bij de start van het Vakantiesalon Vlaanderen pakt de stad Sint-Niklaas uit met een gespierde toeristische campagne. Niemand minder dan Lissa Van Brande (23), wereldkampioene aerobics en de onvolprezen 'fitste vrouw van het land', prijkt op de cover van de nieuwste toeristische brochures van Sint-Niklaas.

Meteen een krachtig signaal naar dagjesmensen, groepen en toeristen die nog een stevig duwtje in de rug nodig hebben om zich naar de Wase hoofdstad te begeven. "We hebben een wereldkampioene in Sint-Niklaas. Daar mogen we ontzettend fier op zijn, we moeten haar koesteren zelfs. Het is een reden te meer om fier te zijn op onze stad. En die fierheid willen we ook uitdragen, door Lissa als gezicht van onze toeristische campagne in te zetten", klinkt het bij schepen Annemie Charlier (N-VA) en Geert De Bock van de dienst Toerisme. Lissa siert de covers van de brochures 'Gids vol belevenissen' en 'Sint-Niklaas in groep'. Daarnaast is er ook een vernieuwde folder klaar met het horeca-aanbod voor groepen. Info: Toerisme Sint-Niklaas, Grote Markt 45. (JVS)