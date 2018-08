Stad richt regenboogzebrapad in op Grote Markt 23 augustus 2018

Het zebrapad tussen de Grote Markt en Stationsstraat is gisteren getooid in regenboogkleuren. Daarmee wil het Sint-Niklase stadsbestuur een permanent, krachtig signaal geven voor verdraagzaamheid. Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei, vroeg N-VA-raadslid Filip Herman het schepencollege om zo'n regenboogzebrapad in te richten. 17 mei zelf bleek wat te snel, maar gisteren gebeurde het toch. " Dit moet iedereen er blijvend aan helpen herinneren dat Sint-Niklaas een verdraagzame stad is en dat geweld, om welke redenen dan ook, niet getolereerd wordt", aldus Filip Herman. In Sint-Niklaas werden er sinds 1 januari 2015 zes pv's opgesteld voor feiten gelinkt aan discriminatie rond seksuele geaardheid. Bij holebiverening Tiszo is men blij. "Dit betekent héél veel voor onze vereniging en voor iederéén met een andere geaardheid", aldus Wim Raes van Tiszo. (JVS