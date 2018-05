Stad promoot streekproducten lokale boeren met brochure 16 mei 2018

Sint-Niklaas Dit weekend focust de Lentemarkt extra op de producten van lokale landbouwers. Ook de nieuwe brochure 'Lekker Lokaal' wordt gelanceerd.

Komende zondag vindt op de Grote Markt opnieuw de Lentemarkt plaats, met achttien standhouders uit het Waasland die heel uiteenlopende bloemen en planten komen aanbieden. "Deze keer gaan we ook de producten van onze lokale landbouwers bijzonder in de kijker zetten. We geven hen een forum op de Lentemarkt. Het is belangrijk om consumenten bewuster te maken van hun aankopen. En er zijn heel wat producten die we rechtstreeks bij de landbouwers uit de streek kunnen aankopen, de korte keten dus. Voor iedereen is dat een meerwaarde: alles is supervers, de landbouwer krijgt er een eerlijke prijs voor én het milieu wordt minder belast", klinkt het bij schepen voor Landbouw Annemie Charlier (N-VA).





Lokale producten

Een aantal landbouwers zal van de partij zijn om hun producten voor te stellen en proevertjes voor te schotelen. Omdat de weg naar en het aanbod van de lokale landbouwer echter niet altijd even duidelijk is, lanceert de stad nu de brochure 'Lekker Lokaal'. Daarin worden een twintigtal landbouwbedrijven uit Sint-Niklaas en de deelgemeenten voorgesteld, met de manier waarop iedereen hun producten kan aankopen.





Dat gaat van asperges en aardappelen, honing en bier, fruit, groenten en eieren tot vlees en fruitsappen. De brochure is gratis verkrijgbaar bij de stadsdiensten. (JVS)