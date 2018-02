Stad portretteert 40 inwoners in boek 10 februari 2018

Om de verscheidenheid, maar ook de gelijkenissen tussen inwoners in de kijker te zetten, lanceert de stad later dit jaar het boek 'Zo is Sint-Niklaas'. Daarin portretteert de stad veertig inwoners, in woord en beeld. "Allemaal apart en bijzonder en toch ook weer heel gewoon. Sint-Niklaas is een stad waar diversiteit het straatbeeld kleurt. Het wordt een boek, maar ook een campagne met als herkenbaar uithangbord het woordlogo 'Zo is Sint-Niklaas', als een fier en positief statement voor en over onze stad", zeggen burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en diensthoofd communicatie Jan Smet.





En of de Wase hoofdstad met zijn 76.670 inwoners divers is. Bij de 0- tot 5-jarigen is 47 procent van de kinderen van buitenlandse afkomst. Van de totale bevolking is 23,3 procent van buitenlandse afkomst. "Maar diversiteit is er nog op zoveel meer vlakken. We benaderen het niet vanuit de verschillen tussen mensen, maar wel wat ons verbindt."





'Zo is Sint-Niklaas' verschijnt in september. Wie wil meewerken aan het boekje of iemand wil verrassen met een plekje in 'Zo is Sint-Niklaas' kan dit laten weten op www.zoissintniklaas.be of 03/778.30.81. (JVS)