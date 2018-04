Stad pakt uit met nieuwe budgetgids 28 april 2018

De stad heeft een nieuwe budgetgids klaar. Daarmee reikt de stad een overzichtelijk hulpmiddel aan inwoners aan om betere budgetkeuzes te kunnen maken. "Elke dag volop aan het bruisende stadsleven deelnemen, is voor de meeste inwoners geen optie. Er moeten voortdurend keuzes gemaakt worden omwille van het budget. En dan is een praktische gids, met een overzicht van voorzieningen en tips om hun uitgaven te bewaken", klinkt het. De budgetgids heeft een thematische indeling, met info over onder meer eten, geld, vrije tijd, werk en wonen. De budgetgids is gratis verkrijgbaar in de openbare stadsgebouwen. Een exemplaar aanvragen kan op 03/778.30.00.





(JVS)