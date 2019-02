Stad over verhuis AZ Nikolaas: “We bekijken verschillende locaties” JVS

01 februari 2019

18u25 0 Sint-Niklaas “We bekijken meerdere mogelijke locaties voor de bouw van een nieuw ziekenhuis.” Dat zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen). “Het idee van ABLLO is sowieso een mooi voorbeeld van ‘out of the box’ denken.”

“De weg naar een nieuw ziekenhuis in Sint-Niklaas is gebonden aan heel wat procedures. De startnota is gepasseerd, momenteel zitten we in de MER-procedure. En in deze fase worden verschillende alternatieve locaties, in de stad én aan de rand van de stad, onderzocht en getoetst aan enkele criteria. Zo is er natuurlijk de minimaal vereiste oppervlakte, de ontsluiting - bezoekers en ziekenwagens moeten van elkaar gescheiden worden - en de timing. Scoort een alternatieve locatie goed op deze drie criteria, dan volgt een uitgebreid mobiliteitsonderzoek en daarna een volumestudie. Het is dus niet zo dat de stad enkel naar één locatie kijkt. We willen verschillende mogelijke locaties duidelijk bekijken om een gefundeerde beslissing te nemen. Zo worden op dit moment onder meer een mogelijk parkziekenhuis, vlakbij de huidige locatie, én een inplanting aan De Winningen óók bekeken.”

En over het idee van ABLLO om het ziekenhuis in te richten tussen het Waasland Shopping Center en de Fabiolablokken, met een ondertunneling van de N16? “Dit is een mooi voorbeeld van ‘out of the box’ denken. En het kan interessant zijn, maar of het haalbaar is, is onduidelijk op dit moment. Ik onthoud vooral dat ABLLO wil dat we rekening houden met alternatieve locaties. En dat gebeurt effectief ook.”

Lees ook: “AZ Nikolaas op het Fabiolaplein”: ABBLO komt met opmerkelijk alternatief voor verhuis ziekenhuis