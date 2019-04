Stad organiseert taalstages Nederlands voor kinderen van 5 tot 12 jaar JVS

10 april 2019

13u12 0 Sint-Niklaas De stad organiseert in de zomervakantie twee weken lang stages Nederlands voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

De taalstage richt zich naar kinderen uit anderstalige gezinnen, die als voorbereiding op het volgende schooljaar hiermee een intensief maar ook speels taalbad krijgen aangeboden. “Met een gevarieerd programma beleven de kinderen een unieke week in het Nederlands. Zo staan er onder meer uitstapjes, muziek en workshops op de agenda. Op die manier raken kinderen stap voor stap vertrouwd met onze taal. De begeleiders stimuleren de kinderen tijdens het spelen om Nederlands te spreken”, klinkt het.

De taalstages vinden plaats van maandag 19 tot en met vrijdag 30 augustus, van 8.30 tot 16.15 uur en op woensdag tot 12 uur, in de Heilige Familie Secundair en in de beide academies. De taalstage kost 30 euro per kind en 15 euro voor elk extra kind uit hetzelfde gezin. Voor gezinnen met een kansenpas is dat 15 euro en 5 euro.

Inschrijven kan via www.sint-niklaas.be, vanaf eind april. Omdat de plaatsen beperkt zijn, geldt een voorrangsregeling, onder meer voor kinderen met broers en zussen.

Meer info: taalstage@sint-niklaas.be of 03/778.60.09.