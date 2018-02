Stad op zoek naar burenbemiddelaars 06 februari 2018

De stad gaat op zoek naar 'burenbemiddelaars'. Dat zijn vrijwilligers die voorkomen dat kleine ergernissen en overlast tot burenruzies leiden en bij de politie of het gerecht belanden. Tegen de zomer start de stedelijke welzijnsdienst in Sint-Niklaas met burenbemiddeling. In april en mei zijn er gratis opleidingen tot burenbemiddelaar. "Kleine alledaagse ergernissen tussen buren kunnen grote frustraties en ruzies teweegbrengen. Soms leidt dit tot een tussenkomst van de politie of een geschil voor het vredegerecht. En natuurlijk tot een verzuurde relatie tussen de buren. Door burenbemiddelaars in te zetten, willen we dat voorkomen. Zij zullen samen met de buren naar een oplossing zoeken waar beide partijen achter staan en zich goed bij voelen", klinkt het. Daarvoor gaat de stad op zoek naar geëngageerde mensen die vlot praten, maar nog beter kunnen luisteren. "Mensen die discreet en diplomatisch zijn, respect hebben voor de mening van anderen en zich positief en neutraal kunnen opstellen. Ervaring in bemiddelen is niet nodig, we bieden daarvoor een gratis opleiding aan." Op dinsdagen 20 februari en 20 maart zijn er infosessies gepland, telkens om 19 uur in het Welzijnshuis in de Abingdonstraat 99. Ook in de deelgemeenten komen er nog infosessies. Info: burenbemiddeling@sint-niklaas.be. (JVS)





