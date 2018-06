Stad maakt zomerprogramma bekend DIT JAAR MOGELIJK LAATSTE KEER NA-TOURCRITERIUM IN SINT-NIKLAAS JORIS VERGAUWEN

12 juni 2018

02u53 0 Sint-Niklaas Van de voetbalfeestjes de komende weken tot de Vredefeesten begin september: Sint-Niklaas is opnieuw klaar voor een zomer met heel wat evenementen.

Goalski

Of het een heus voetbalfeest wordt, hangt af van onze jongens in Rusland. Maar vzw Hemelrijk wil er als organisator van fandorp 'Goalski' op het Hendrik Heymanplein alles aan doen om alvast het hele randgebeuren zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De Rode Duivels zorgen daarmee meteen ook voor het startschot van deze vervroegde evenementenzomer, want die begint volgende maandag 18 juni al met de eerste WK-match.





Terrasjesdagen

De zomervakantie gaat van 21 tot 24 juni van start met de Terrasjesdagen, waarbij opnieuw 1.200 ton zeezand op de Grote Markt wordt gestort voor het vijfdaagse beachvolley. Dat weekend is ook 'Kantien Royal' weer van de partij, het foodtruckfestival. De handelaars zetten ook op zondag de deuren open én er is een toeristische opendeurdag in heel Sint-Niklaas. Op het Stationsplein tot slot is er die zondag 'Fiesta Esplanada'.





Walburgconcerten

Vast ingrediënt zijn de 'Parkies' in het stadspark, beter bekend als de Walburgconcerten. Elke dinsdagavond van 10 juli tot 21 augustus is er live-muziek, met deze keer achtereenvolgens Matthias Vergels, Paul Michiels, Uncle Phil, Buscemi, Raf Van Brussel, Frimout en Gene Thomas.





Sint-Nicolaasplein

Het stadsplein naast de oude kerk is op woensdag- en donderdagavonden een fijne plek, met respectievelijk de wekelijkse pleinconcerten en 'Sinnekloas Danst'.





Kermis

Als het zeezand eind juni van de Grote Markt is weggespoeld, kan de zomerkermis landen, van 1 tot 17 juli.





Blikvangers in die periode zijn de 'Urban Sports Day' (30 juni), een freestyle streetshow met internationale topsporters, het Motortreffen (1 juli), de wielerkoers Grote Prijs Stadsbelangen (8 juli), Lotto Street Soccer (10 juli), de Ketnet Zomertour (14 juli) tot het muzikaal vuurwerk op zondag 15 juli om 23 uur, als afsluiter.





Laatste na-Tourcriterium?

Wie deze zomer nog eens renners uit de Ronde van Frankrijk aan het werk wil zien in eigen stad, kan op woensdag 1 augustus naar het na-Tourcriterium. Wellicht wordt dit het laatste criterium in Sint-Niklaas.





"Het is de laatste editie van het huidige contract met Golazo", stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). "Het is aan het volgende stadsbestuur om gesprekken te voeren over een nieuw wielerevenement. Dat kan ook een ééndagswedstrijd of een aankomst of vertrek van een rittenkoers zijn. Een wielerwedstrijd die rechtstreeks op tv komt, is aantrekkelijk."





De hele zomer, tot de Vredefeesten, is er nog veel meer te beleven. Het hele programma vind je op www.sintniklaaszomert.be.