Stad maakt nieuw veegplan op JVS

10 januari 2019

12u24 0 Sint-Niklaas De stad heeft een nieuw veegplan opgemaakt. Elk jaar wil het stadsbestuur elke straat minstens één keer onder handen nemen.

Het stadsbestuur houdt straten en pleinen proper volgens een veegplan. Bedoeling is om elke straat jaarlijks minimaal één keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen te nemen. “Tijdens een veegbeurt wordt het onkruid verwijderd op een ecologische manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het zand wordt grondig opgeveegd, zodanig dat onkruidgroei minder kansen krijgt. Ook het zwerfvuil wordt opgeruimd en indien nodig worden de rioolkolken geledigd en de bladerresten verwijderd”, klinkt het.

Voor straten waar een parkeerverbod noodzakelijk is om de veegbeurt te kunnen uitvoeren, werden de data van de veegbeurten in 2019 vastgelegd. Voor straten waarvoor geen parkeerverbod geldt, is geen vaste datum vastgelegd. Om de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen, vraagt het stadsbestuur om het parkeerverbod strikt na te leven. Indien nodig zal de lokale politie streng optreden tegen overtreders.