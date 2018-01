Stad maakt budget vrij voor aanleg baseballveld en BMX-terrein 26 januari 2018

02u56 0 Sint-Niklaas Tussen de Modernadreef en Pijkedreef, aan het sportcentrum Puyenbeke, zal de stad nog dit jaar beginnen met de aanleg van een baseballveld en BMX-terrein.

De plannen voor een een BMX-terrein en een baseballveld naast sportcentrum Puyenbeke zitten al heel wat jaren in de pijplijn. Het komende jaar moeten de plannen effectief realiteit worden, iets waar de clubs Wase Baseball Academy en de BMX Stars al lang naar uitkijken. De plannen zitten in de laatste fase. "Op 1 februari is er nog een laatste overleg met de betrokken sportclubs en de scouts Sint-Vincentius, die vlak naast deze nieuwe zone zitten. In de loop van februari koppelen we terug naar de buurt, om alle plannen duidelijk en helder te schetsen. Daarna is het de bedoeling om zo snel mogelijk de werken aan te vatten", stelt sportschepen Peter Buysrogge (N-VA).





Doorsteek

De baseballclub en BMX-club krijgen respectievelijk een investeringssubsidie van 284.817 euro en 68.800 euro om hun terreinen aan te leggen. De stad trekt zelf 344.889 euro uit voor de nodige omgevingswerken. "We gaan een zachte doorsteek creëren tussen de Modernadreef en Pijkedreef, die ook deel zal uitmaken van het toekomstig fietspad langs de Molenbeek richting Marktstraat. Via dat wandelpad in de Modernadreef komt de toegang naar deze nieuwe sportzone. Daar komt de oprit naar de site, waar een beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien worden voor hulpdiensten en leveranciers. Voor het ander gemotoriseerd verkeer is er de bezoekersparking van Waasland-Beveren." Op de baseball- en BMX-site is er ook ruimte voor een clubhuis en kleedkamers. "De baseballclub neemt daarin het voortouw en maakt afspraken met de BMX-club. De stad voorziet daar echter geen middelen voor. We sluiten met de clubs wel een contract af waarin wordt bepaald dat ze op grond van de stad dat gebouw kunnen oprichten, via een opstalrecht."





Bezorgdheid buurt

In de buurt was er zes jaar geleden bezorgdheid over de plannen. "Nu er een akkoord is, trekken we in februari naar de buurt. Als er nog onduidelijkheden zijn, zullen we die heel goed uitklaren. Dit wordt een sportaccommodatie voor sporters, niet voor ander gebruik. Dat willen we heel duidelijk stellen. En we willen van Puyenbeke een mooie, volwaardige sportzone maken, van een voetbalcomplex naar een polyvalente sportsite." (JVS)