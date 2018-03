Stad lanceert OntdekSintNiklaas.be 08 maart 2018

Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft met OntdekSintNiklaas.be een nieuwe stedelijke website gelanceerd, die het digitale uithangbord moet worden voor de troeven van de Wase hoofdstad. Na de lancering van het ondernemersportaal in februari is dit de tweede website die online gaat. De nieuwe portaalsite van Sint-Niklaas is nog volop in ontwikkeling. Die lancering is gepland in de loop van de zomer. Ook de bib, de beide academies, de musea en 'Stad van de Sint' gaan dit en volgend jaar mee met de digitale vernieuwing. OntdekSintNiklaas.be plaatst de vele facetten van Sint-Niklaas in de kijker, met beeldrijke beschrijvingen voor toeristen, bezoekers én inwoners. De toeristische troeven, de winkelbeleving en de grote evenementen worden er als geheel getoond. Op de site vertellen ook bezoekers en toeristen over hun ervaringen in de stad en over de bijzondere plekjes, winkels en horecazaken die ze er hebben ontdekt. (JVS)