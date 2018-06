Stad krijgt appreciatie op Fietscongres 07 juni 2018

02u45 0 Sint-Niklaas De titel van Fietsstad 2018 kaapte Sint-Niklaas niet weg, maar het kreeg wel een een award op het Fietscongres in Mechelen.

Daar maakte Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de winnaars bekend. Sint-Niklaas was samen met acht andere steden en gemeenten genomineerd als Fietsgemeente/Fietsstad 2018. In totaal namen 35 lokale besturen deel aan de derde editie van deze wedstrijd waarmee de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Vlaamse overheid steden en gemeenten willen aansporen om te zorgen voor vlotter en veiliger fietsverkeer. Sint-Niklaas kreeg de deelaward voor 'algemene appreciatie'. De jury prees de allesomvattende aanpak van de stad Sint-Niklaas door de gelijktijdige inzet op fietsinfrastructuur, fietscomfort en sensibilisering. "We zijn zeer tevreden met deze erkenning", klonk het bij schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). In de categorie steden van meer dan 50.000 inwoners werd Gent uitgeroepen tot Fietsstad 2018. (JVS)