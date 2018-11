Stad klaar voor komst Sinterklaas Sint-Niklaas vier weken lang in de ban van Sint en zijn Zwarte Pieten JVS

07 november 2018

20u33 0 Sint-Niklaas Vanaf volgende maandag begint in Sint-Niklaas de Sinterklaasperiode, met de opening van het Huis van de Sint in de Stationsstraat. Dat is jaarlijks goed voor zo’n 35.000 bezoekers. De grote intrede van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten vindt volgende week plaats, uitzonderlijk op woensdag. En tot 6 december is er nog héél wat te beleven in de stad van de Sint, met onder meer ‘Sint in de Piste’, de Sinterklaaszoektocht en opnieuw een heuse Sinterklaaswinkel. En ook VTM Kids is dit jaar van de partij.

Van 12 november tot 6 december is Sint-Niklaas naar aloude traditie weer volop in Sinterklaasstemming. Aan de vertrouwde activiteiten wordt niet geraakt, maar er zitten wel een hele reeks nieuwigheden in het schoentje dit jaar. Zo komt VTM Kids naar Sint-Niklaas op zondag 25 november, waar het op verscheidene locaties allerlei activiteiten organiseert die ook worden uitgezonden op televisie.

Dag van de Sint

De grote intrede van de Sint en zijn Zwarte Pieten valt dit jaar op woensdag 14 november. Heel uitzonderlijk, want normaal gezien vindt dat op een zondag plaats. Maar op zondag 11 november is er Sint-Maarten en de zondag nadien staat de grote circustent voor Sint in de Piste al op de Grote Markt. “We kunnen dus niet anders dan uitwijken naar woensdag 14 november. Zondag 11 november is geen optie, want we zitten met ons eigen ‘pact der gevers’, waarmee we duidelijke afspraken hebben gemaakt om elkaar niet voor de voeten te lopen”, klinkt het bij het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen in Sint-Niklaas. Woensdag om 15 uur is er de ‘Grote Welkomstshow’, om de Sint rond 15.30 uur te verwelkomen. Om 17 uur gaat de heilige man met zijn Zwarte Pieten in een grote stoet naar zijn Huis.

Huis van de Sint

Waar slaapt de Sint? Heeft hij een bad of douche? Wat eet hij graag? Op alle kindervragen is er een antwoord in het Huis van de Sint, dat de deuren opent op maandag 12 november. In het statige huis, de Salons in de Stationsstraat, zijn er opnieuw heel wat kamers ingericht waar het grote publiek een kijkje kan gaan nemen. Jaarlijks komen er zo’n 35.000 bezoekers naar het Huis, dat daarmee al vele jaren aan zijn maximale capaciteit zit.

En nog veel meer

De circusshow ‘Sint in de Piste’ gaat in het weekend van 17-18 november van start, met het weekend nadien erbij in totaal twaalf shows. Verder is ook de Sinterklaaszoektocht, in samenwerking met de dienst Toerisme, een fijn initiatief voor groepen. Nog een leuke is de ‘Sinterklaaswinkel’, ook in de Stationsstraat, met een hele reeks fijne en veelal lokale Sinterklaasproducten. Denk maar aan het Sint- en Pietbier, Sinterkaas, cava van de Sint, Sinterklaaswijn en allerlei zoetigheden. De winkel is open van 12 november tot 6 december, schuin tegenover het Huis van de Sint.

Alles over het hele Sinterklaasprogramma vind je op www.stadvandesint.be.