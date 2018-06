Stad investeert 910.000 euro in afbraakpanden FLATGEBOUWEN SINT-JOZEFSTRAAT TEGEN VLAKTE VOOR UITBREIDING STADHUIS JORIS VERGAUWEN

23 juni 2018

02u40 0 Sint-Niklaas De stad heeft een flatgebouw in de Sint-Jozefstraat gekocht voor 510.000 euro, nadat het eeerder al het pand ernaast voor 400.000 euro verworven had. Die aanwinsten blijven niet lang overeind, want na de zomer worden ze samen met de hele huizenrij in de Parkstraat gesloopt voor de uitbreiding van het stadhuis.

Met het oog op een uitbreiding van het stadhuis kocht de stad de voorbije decennia stapsgewijs al alle panden in de Parkstraat aan. Twee panden in het bouwblok tussen Grote Markt, Parkstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat en Sint-Jozefstraat ontbraken nog om eigenaar te zijn van het hele vierkant rond het stadhuis. Begin dit jaar kocht de stad al het nummer 3 in de smalle Sint-Jozefstraat aan, voor 400.000 euro. Met de eigenaar van het flatgebouw in de Sint-Jozefstraat 4 heeft de stad nu ook een overeenkomst. De stad telt 510.000 euro neer voor het gebouw. Een operatie van iets meer dan 900.000 euro voor de twee panden, die in het najaar allebei al tegen de grond gaan voor de uitbreiding van het stadhuis. "Door de aankoop van de laatste gebouwen kunnen we ook extra ruimte maken voor de werfinrichting. We willen tijdens de werkzaamheden de Parkstraat openhouden voor het verkeer. We gaan daarom de twee flatgebouwen in de Sint-Jozefstraat slopen, samen met de andere panden in de Parkstraat", aldus schepen voor Stadsgebouwen Peter Buysrogge (N-VA).





Binnentuin

Bij de opmaak van de plannen voor de nieuwe stadhuisvleugel waren deze gebouwen nog geen eigendom van de stad. "We moeten onze plannen niet aanpassen nu. De ruimte die vrijkomt, zal na de bouw van de nieuwe vleugel als doorsteek dienen naar het binnenplein van het vernieuwde stadhuis. Die zou er sowieso komen."





Die nieuwbouw is een ambitieus en prestigieus ontwerp van architectenbureau Robbrecht en Daem uit Gent. Het rechterdeel van het stadhuis op de Grote Markt, naast het neogotische deel, gaat daarvoor óók tegen de grond. In de plaats komt een heel moderne stadhuisvleugel, op vier niveaus. Daarin komen onder meer de nieuwe stadswinkel, een 'zwevend' stadsarchief, een grote binnentuin, een prestigieuze receptiezaal en een terras met uitzicht op de Grote Markt. Kostprijs: iets meer dan 9 miljoen euro.





De bouwvergunning is intussen binnen. Op dit moment is de procedure aan de gang voor de aanstelling van een aannemer. "Er is veel interesse bij grote bouwbedrijven. Het is een heel technisch dossier, waarvoor alleen grote firma's met veel deskundigheid in aanmerking komen. Tot begin juli kunnen bouwbedrijven een dossier indienen, waarna we een keuze maken", aldus Buysrogge. "Voor de sloop van de twee extra gebouwen zullen we een uitbreiding van de bouwvergunning aanvragen. Bedoeling is om dit najaar te beginen met de sloopwerkzaamheden aan de Parkstraat. De bouw van de nieuwe stadhuisvleugel zal 1,5 jaar duren."