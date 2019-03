Stad houdt selectieproeven voor nieuwe stadsbeiaardier JVS

14u32 0 Sint-Niklaas Begin april houdt het stadsbestuur selectieproeven voor een nieuwe beiaardier. Stadsbeiaardier Jos D’hollander geeft op 85-jarige leeftijd de fakkel door.

Op donderdag 4 en vrijdag 5 april zal de beiaard in Sint-Niklaas twee volle middagen weerklinken over de stad. Die namiddagen organiseert het stadsbestuur immers selectieproeven voor een nieuwe stadsbeiaardier. Die selectie gaat gepaard met speelproeven tijdens deze namiddagen.

Er zijn intussen al verscheidene kandidaten die stadsbeiaardier Jos D’hollander willen opvolgen. Hij kondigde in december zijn afscheid aan. Vroeger dan gepland, maar een hartoperatie dwingt hem om zijn plek aan de stadsklokken over te laten aan een opvolger. D’hollander startte in 1973 als stadsbeiaardier in Sint-Niklaas en was ook stadsbeiaardier in Gent, koorleider van de Mariakantorij en docent aan de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen.

Aan kandidaat-opvolgers geen gebrek, want het vak van beiaardier is opnieuw in trek. “Sinds de Belgische beiaardcultuur in 2014 door de Unesco als werelderfgoed erkend werd, is er opnieuw veel interesse. Voor de job van stadsbeiaardier in Sint-Niklaas zijn er verscheidene kandidaten, maar niet uit de Wase hoofdstad zelf. Hier woont op dit moment geen enkele gediplomeerde beiaardier. Maar dat hoeft niet, de toekomst van de stadsbeiaard is verzekerd”, aldus D’hollander. Een restauratie van de beiaard in de toren van het stadhuis is wel nodig. Die komt er wellicht één van de komende jaren.