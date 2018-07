Stad heeft compleet vernieuwde website 04 juli 2018

02u44 0 Sint-Niklaas De stadswebsite van Sint-Niklaas is compleet vernieuwd. Alle producten en diensten van stad en OCMW zijn voortaan met enkele muisklikken terug te vinden op Sint-Niklaas.be. De nieuwe website werkt 'vraaggestuurd'.

Van de bezoekers wordt niet verwacht dat ze weten hoe de stadsdiensten georganiseerd zijn. De startpagina toont een grote zoekbalk, waarachter een geavanceerde en intelligente zoekmotor schuilgaat.





Suggesties

Wie een woord intikt, krijgt onmiddellijk een reeks suggesties en komt als vanzelf op de juiste pagina terecht.





Met het decreet Lokaal Bestuur zet de Vlaamse overheid de integratie van stad en OCMW op de sporen. De nieuwe portaalsite sluit daarbij aan door de dienstverlening van stad en OCMW thematisch volledig te integreren.





Testgroep

Twee bedrijven uit Gent bouwden de nieuwe site. Al in het najaar van 2017 gingen de voorbereidingen van start, waarbij een honderdtal stadsmedewerkers betrokken waren. Tussentijds was er een testgroep van inwoners.





De nieuwe website werkt mobiel en houdt rekening met het stijgend aantal smartphonebezoekers. De komende jaren wordt het webplatform van Sint-Niklaas volledig vernieuwd.





Na OndernemeninSintNiklaas.be en OntdekSintNiklaas.be is Sint-Niklaas.be de derde nieuwe website die gelanceerd wordt. Nu volgen nog de sites van de beide stedelijke academies, de musea, de bib en de stedelijke basisscholen.





(JVS)