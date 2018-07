Stad heeft 300 nieuwe modellen 03 juli 2018

Liefst driehonderd inwoners van Sint-Niklaas hebben zich aangemeld als stadsmodel. Het stadsbestuur had de inwoners opgeroepen om zich kandidaat te stellen als stadsmodel voor fotoshoots en filmopnames, onder meer voor de stedelijke magazines en de stadstelevisie. Een honderdtal nieuwe modellen woonde in het stadhuis al een infosessie bij over hun opdracht. Ze zijn klaar voor het werk. "De voorbije weken reageerden niet minder dan 300 inwoners op onze oproep. Het gaat om een echte dwarsdoorsnede van de bevolking. Bij de infosessie luisterden ze naar het verhaal van de stadsgeschiedenis, gebracht door de burgemeester, en vervolgens naar een presentatie met een praktische omschrijving van hun opdracht. De stadsmodellen zijn binnenkort te zien op de cover van de Stadskroniek en het Oh-magazine en in de nieuwe stadspromotiefilm, waarvoor de opnames starten tijdens de komende Vredefeesten", klinkt het bij de stad. (JVS)