Stad genomineerd als fietsstad 2018 09 februari 2018

Sint-Niklaas Sint-Niklaas is samen met acht andere steden en gemeenten genomineerd als Fietsgemeente/Fietsstad 2018.

In totaal namen 35 lokale besturen deel aan de derde editie van deze wedstrijd, waarmee de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Vlaamse overheid steden en gemeenten willen aansporen om te zorgen voor vlotter en veiliger fietsverkeer. Op 5 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het Fietscongres. De kandidaten worden volgens het aantal inwoners onderverdeeld in drie categorieën. In de categorie 'steden van meer dan 50.000 inwoners' strijdt Sint-Niklaas tegen Gent en Kortrijk. De komende weken vindt een terreinonderzoek plaats. De resultaten daarvan bepalen welke steden en gemeenten als winnaar uit de bus komen. Naast de prijzen die door de vakjury worden toegekend, is er ook een publieksprijs. Van 21 maart tot en met 27 mei kunnen burgers hun stem laten horen op de website van Fietsgemeente/Fietsstad 2018. De winnaars krijgen van de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen. (JVS)