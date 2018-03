Stad geeft organisatie kermis aan Vrije Radio Belsele 23 maart 2018

02u29 0 Sint-Niklaas De Vrije Radio Belsele (VRB) krijgt de organisatie van de kermis in de gemeente in handen. Daarvoor gaan de stad en de VRB een samenwerking aan, voor een periode van drie jaar.

Een opmerkelijke wending is het enigszins, dat de stad de organisatie van een dorpskermis uit handen geeft. "Maar we scheppen hiermee vooral duidelijkheid. De Vrije Radio Belsele was de voorbije acht jaar al goed voor een groot deel van de invulling van de kermis. Er is de voorbije jaren bij andere evenementen wat discussie ontstaan over de keuze van de partners waarmee de stad in zee gaat. Met een officiële samenwerkingsovereenkomst willen we dat juridische spel ook in Belsele vermijden en tegelijkertijd de nodige garanties bieden voor de organisatie van de kermis op langere termijn", aldus schepen voor Evenementen Christel Geerts (sp.a) en schepen voor Kermissen en Foren Gaspard Van Peteghem (sp.a). "Iedereen kreeg de kans om zich in te schrijven voor de organisatie. De VRB heeft nu de opdracht binnengehaald en engageert zich voor de uitwerking en de organisatie van het kermisprogramma. Het beschikt ook over voldoende medewerkers om alles in goeie banen te leiden. Bovendien kan de VRB met een goeie sponsorwerving en inkomsten uit verkoop van drank en voeding en verhuur van standplaatsen over een groter budget beschikken om een mooi programma uit te bouwen. Het kan daarbij meteen op langere termijn engagementen aangaan."





13.000 euro

De stad zelf steunt de organisatie nog logistiek en met een jaarlijkse toelage van 13.000 euro.





De Vrije Radio Belsele begon acht jaar geleden opnieuw uit te zenden, maar alleen tijdens de kermisweek in juni. Dat zal dit jaar van 6 tot 12 juni zijn, live vanuit een mobiele studio onder de kerktoren. Het beproefde, succesvolle recept blijft behouden, met de retroparty in openlucht op zaterdag en optredens van Vlaamse artiesten op zondag. "We zijn natuurlijk blij dat we onze stempel verder op de kermisweek kunnen drukken. We doen het straks voor de negende keer, samen met een tachtigtal medewerkers. Het is een hele organisatie, die nu structureel wordt ondersteund en verankerd door de stad", klinkt het bij de VRB. Ook Belsele Sportief, de organisator van de wielerwedstrijden tijdens de kermis, steekt een tandje bij. "Dit jaar herschikken we het dorpsplein en richten we een authentiek dorpscafé in.Er komt een gezellige feesttent met terras en podium, met een hele reeks nieuwe activiteiten."





(JVS)