Stad geeft 2.500 euro noodhulp aan Oeganda en Jemen JVS

07 januari 2019

11u52 0 Sint-Niklaas De stad Sint-Niklaas heeft 2.500 euro uitgetrokken als noodhulp aan projecten in Oeganda en Jemen.

Om hulp te bieden aan de noodsituatie in het district Mbale in Oeganda geeft het Sint-Niklase stadsbestuur een bedrag van 1.000 euro aan de organisatie Elimm (Expand Love International Mission Ministries), dat sinds 2016 actief is vanuit Sint-Niklaas. Het heeft een project in Oeganda, waar een noodsituatie is ontstaan door landverschuivingen in oktober 2018.

Verder stelt de stad ook een bedrag van 1.500 euro ter beschikking aan de organisatie Artsen zonder Grenzen, om tegemoet te komen aan de noodsituatie van jonge kinderen in Jemen, die door acute ondervoeding worden getroffen.