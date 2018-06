Stad gaat strijd aan met eikenprocessierups 21 juni 2018

02u38 0

Op verschillende locaties op het Sint-Niklase grondgebied zijn de voorbije dagen eikenprocessierupsen aangetroffen. Deze rups - zoals haar naam al suggereert vooral in eiken te vinden - krijgt van midden mei tot midden juli irriterende brandharen.





Aanraking van deze brandharen veroorzaakt pijnlijke jeuk. De bestrijding van de eikenprocessierups is daarom verplicht. Wie de diertjes aantreft in bomen op het openbaar domein kan dit melden aan de klantendienst in het stadhuis via klantendienst@sint-niklaas.be of op het nummer 03/778.30.30.





Het stadsbestuur heeft een gespecialiseerde firma aangesteld voor de verdelging van de rupsen. De bestrijding van de rupsen op privédomein is ten laste van de eigenaar. Dit moet met de nodige omzichtigheid gebeuren om te vermijden dat de brandharen verspreid raken, bijvoorbeeld door het gebruik van een hogedrukreiniger. Enkel mechanische vernietiging of verwijdering is toegestaan. (JVS)