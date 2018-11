Stad gaat bezoekers continu tellen: “Willen weten hoevéél mensen precies wáár in Sint-Niklaas rondlopen" Op 23 locaties in binnenstad komen sensoren om mensenstromen in kaart te brengen JVS

23 november 2018

11u54 0 Sint-Niklaas De stad gaat in de binnenstad een permanente passantentelling houden. Daarvoor wordt er volgende maand op 23 locaties een detectiesysteem geïnstalleerd, in straten én winkels. Dat werkt via het wifisignaal van smartphones. Op die manier moet duidelijk worden hoevéél mensen precies wáár in Sint-Niklaas rondlopen. “Dat is belangrijke info voor investeerders, maar ook voor de stad.”

Hoeveel bezoekers trekken de winkelstraten nu precies aan? Lokt het eerste deel van de Stationsstraat méér mensen dan het derde deel van de winkelstraat aan het Stationsplein? En hoeveel passanten gaan effectief ook een winkel binnen? Tot nu toe is het raden naar precieze bezoekerscijfers. Er zijn in het verleden wel tellingen gebeurd door gespecialiseerde bureau’s, maar dat gebeurde manueel en het was ook telkens maar een momentopname. Om echt precieze cijfers in handen te krijgen, gaat de stad een detectiesysteem installeren waarmee het permanente passantentellingen kan houden.

Volgende maand start de installatie van de meetpunten. Er komen er 23 in het kernwinkelgebied, van aan het Stationsplein tot het Heymanplein, over de Stationsstraat en de Grote Markt tot en met Parkstraat en Nieuwstraat. Die meetpunten beschikken over sensoren die het wifisignaal van smartphones oppikken. Omdat zowat iederéén over een smartphone beschikt, kan daarmee precies worden weergegeven hoe de mensenstromen verlopen in de binnenstad. De sensoren worden in straten geplaatst, maar ook in een aantal winkels. Het bedrijf dat het wifinetwerk in de stad heeft geïnstalleerd, zal nu ook dit nieuw systeem plaatsen. De stad benadrukt dat er géén persoonsgegevens mee kunnen worden verzameld.

Investeerders

“We kunnen hiermee op een objectieve manier vaststellen of er een evolutie is van het aantal bezoekers aan de stadskern”, motiveert schepen voor Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA). “Die cijfers zijn heel nuttig. Kandidaat-investeerders vrágen om die gegevens. Zij willen weten hoeveel mensen er passeren. Daarmee kunnen investeerders nagaan of dat voldoende is voor hun winkelconcept. Wij zullen binnenkort permanent die bezoekerscijfers kunnen bijhouden. Die info is dus nodig om onze winkelkern in de markt te zetten. Dat maakt ons sterker als stad.”

Volgens de schepen zijn die cijfers ook nuttig om nog meer redenen. “Het is voor de stad ook heel interessant om de evolutie in de bezoekerscijfers op te volgen. Zijn we op de goeie weg? Kan het beter? Waar zouden we kunnen ingrijpen? Moeten er in bepaalde straten of straatdelen investeringen komen? En ten derde kunnen die gegevens ook gebruikt worden bij evenementen of op vlak van mobiliteit. Hoeveel bezoekers komen er bijvoorbeeld écht naar de Vredefeesten? Hiermee wordt dat veel beter meetbaar.”

De tellingen zullen gebeuren op straat, maar dus ook in winkels. In wélke winkels wordt niet bekend gemaakt. “Er zullen inderdaad meetpunten komen in een aantal winkels, in verschillende straten. Zo komen we niet alleen te weten hoeveel mensen er passeren, maar ook hoeveel mensen er effectief in winkels binnengaan.”

Volgende maand begint de installatie van het systeem. Vanaf begin volgend jaar starten de tellingen. Voor de installatie van het systeem krijgt de stad ook 7.000 euro subsidies van de provincie.