Stad en Odisee van start met 'Buddy bij de wieg' 17 februari 2018

02u53 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas is het project 'Buddy bij de wieg' van start gegaan. Bedoeling is dat vrijwilligers als 'buddy' een kwetsbaar gezin ondersteunen en begeleiden, in de periode vanaf de zwangerschap van de moeder tot het kindje 1 jaar oud is.

De buddy's moeten vooral een coachende rol opnemen, waarin ze het gezin oplossingen en een luisterend oor aanreiken. "Een buddy hoeft niet zelf aan de slag te gaan, maar helpt het gezin zich sterker te voelen in hun kwetsbare situatie", schetsen stadsmedewerker Heidi Schelfhout en schepenen Sofie Heyrman (Groen) en Marijke Henne (N-VA). De stad is momenteel op zoek naar vrijwilligers die buddy willen worden, bij hogeschool Odisee zijn de studenten er begin dit schooljaar al mee van start gegaan.





Achttien studenten

Achttien studenten, in duo, begeleiden nu acht gezinnen. "Ik sta een Irakees gezin bij dat in Sint-Niklaas woont, dat al een kind van 7 jaar heeft, maar waar begin januari een babytje is bijgekomen. Het zijn heel lieve, warme mensen, maar ze hebben echt nood aan wat meer sociaal contact. De moeder vindt het erg fijn als we langskomen, ze is heel dankbaar. Wij helpen waar mogelijk. Er zijn heel veel zaken waar we hen mee op weg kunnen helpen, denk maar aan het vinden van een kledingwinkel voor kindjes, administratieve dingen,... Wekelijks bel ik eens met de moeder, om de twee à drie weken gaan we er langs", vertelt studente Julie Appaerts.





Stad en Odisee willen met dit buddy-project de negatieve impact van maatschappelijke kwetsbaarheid op de ontwikkeling van baby's en kinderen vermijden. "De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor zijn ontwikkeling. Gezinnen in die periode steunen, lost bestaande problemen niet op, maar het draagt wel bij tot het doorbreken van vicieuze cirkels die armoede in opeenvolgende generaties in stand houden." (JVS)