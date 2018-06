Stad en Bizidee organiseren inspiratie-moment voor jonge ondernemers 05 juni 2018

03u00 0 Sint-Niklaas In het King George Café in Sint-Niklaas hebben de stad en Bizidee een gratis inspiratieavond georganiseerd voor jonge ondernemers. In totaal was er een zestigtal aanwezigen die aan workshops deelnamen, coachingsessies kregen en konden netwerken.

Er was ook een wedstrijd voor het beste ondernemersidee. Die werd gewonnen door 'Odile & Odette' van Katrijn Denteneer. Zij wil met haar startup ouders beter laten samenspelen met hun kinderen. Een expertenjury van Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen vzw, beter bekend als Bizidee, selecteerde de beste ingezonden ondernemingsplannen. De winnaars krijgen startkapitaal en deskundige ondersteuning om hun ondernemersdromen waar te maken. Met het winnen van de 'Pop Poll' van Bizidee hoopt Katrijn Denteneer de groei van haar startup te versnellen. In de prijzenpot van 4.000 euro is ook een crowdfundingcampagne voorzien die haar verkoop een boost kan geven. Ook de privécoaching van ondernemer Wim Ballieu, oprichter van Balls & Glory, is voor haar een waardevolle prijs. "Zijn ervaring en creatieve geest geven me ongetwijfeld heel wat energie en inzichten", klonk het opgetogen. (JVS)