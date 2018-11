Stad duikt feestelijke winter in Zes weken winterevenementen in Wase hoofdstad JVS

30 november 2018

18u12 0 Sint-Niklaas Met de start van de winterkermis dit weekend trapt Sint-Niklaas de winterse evenementenperiode af. Volgende week opent de ijspiste, die al voor de tiende keer op de Grote Markt staat, en is er een weekend lang een vernieuwde kerstmarkt. Verder zijn er de komende week onder meer nog de Santa Walk, de Waaslandcross en de Wase ijsberenduik, en voor het eerst in zes jaar trakteert de stad de inwoners nog eens op een nieuwjaarsdrink.

Van begin december tot midden januari 2019 is er weer ‘Sint-Niklaas Wintert’, een aaneenschakeling van winterse evenementen in de Wase hoofdstad. Die periode start dit weekend al, met de winterkermis op de Grote Markt. De kermis blijft tot 16 december.

Intussen is op de Grote Markt ook al de bouw van de ijspiste van start gegaan. Die opent volgende vrijdag 7 december en blijft schaatsplezier serveren tot zondag 6 januari. Het is al de tiende keer dat de ijspiste er staat. “We hebben weer een aantal nieuwigheden in petto”, stellen uitbaters Bram Lanoye en Dirk Van de Merckt. “Al hoeven we het succesvolle recept ook niet te ingrijpend te veranderen. Met 675 m² is onze ijspiste bij de grootste vijf in ons land. We gaan onze winterchalet wel anders inrichten en je zal er ook terecht kunnen voor een lunch of diner.”

In het weekend van vrijdag 7 tot en met zondag 9 december staat ook de kerstmarkt weer op de Grote Markt. “We gaan een grote overkapping plaatsen, in de plaats van de muziekkiosk. Een overdekt terras wordt dat, uitgerust met tafels, stoelen en zelfs zeteltjes. Er komt ook een podium, waar van vrijdag tot zondag dj’s en tal van muzikanten sfeer brengen. Er komen geen optredens meer die de kerstmarkt wat wegblazen, vandaar het verdwijnen van de muziekkiosk. Het gaat toch vooral over gezelligheid en ontmoetingen op een kerstmarkt. De kampvuurkring blijft, dat is een echte publiekstrekker”, klinkt het bij de stad. Het aantal kerstchalets daalt van 75 naar 60, omdat de Oxfam-tent groter wordt. En voor het eerst zet de stad herbruikbare jeneverbekertjes in.

De handelaars en horeca-uitbaters houden dit jaar winkelzondagen op 16 en 23 december, van 14 tot 18 uur. Er is ook een extra marktdag op zondag 30 december, van 10 tot 18 uur.

Nog voor de agenda de komende weken: de Wase Santa Walk, al toe aan de zevende editie, op vrijdag 21 december, de Waaslandcross op recreatiedomein De Ster op zaterdag 22 december en de Wase ijsberenduik, de afsluiter van de winterevenementen, op zondag 13 januari.

En om de inwoners de kans te geven nieuwjaarswensen uit te wisselen, komt er voor het eerst in zes jaar weer een feestelijke nieuwjaarsdrink op de Grote Markt, op zondag 6 januari vanaf 10 uur.

Info: www.ontdeksintniklaas.be