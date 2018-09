Stad deelt herbruikbare tassen uit op donderdagse markt JVS

10u51 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur houdt een 'duurzame tassenactie' op de donderdagse markt.

De stad wil marktbezoekers aanzetten om meer herbruikbare tassen te gebruiken. Daarvoor worden er donderdag duizend duurzaam geproduceerde herbruikbare tassen uitgedeeld. Marktbezoekers kunnen een tas ophalen in het tentje voor het stadhuis, zolang de voorraad strekt.

De overdadige consumptie van plastic is een heel actueel thema. Maar liefst 26 miljoen ton plastic komt jaarlijks op de afvalberg terecht, alleen al in Europa. In april 2015 keurde de Europese Unie een richtlijn goed om het gebruik van plastic zakjes drastisch te doen dalen. De lidstaten kunnen zelf kiezen hoe ze de vooropgestelde doelstelling halen, maar in Vlaanderen zijn er tot op heden nog geen richtlijnen. Wel was er in juni op vele plaatsen in het land een burgerinitiatief met 'Plastic Attack', wat ook in Sint-Niklaas op zaterdag 15 september wordt herhaald.

Het stadsbestuur wil nu zelf ook geregeld initiatieven nemen. "We willen inwoners sensibiliseren om vaker gebruik te maken van herbruikbare tassen om boodschappen te doen. Daarom deze 'duurzame tassenactie' op de donderdagse markt", klinkt het.

