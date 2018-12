Stad biedt gratis wenskaarten aan JVS

10 december 2018

16u23 0 Sint-Niklaas Wie graag uitpakt met zijn thuisstad Sint-Niklaas kan deze maand nieuwjaarswensen versturen met gratis wenskaarten van de stad. Daarvoor heeft de stad ook een aantal stadsmodellen aan het werk gezet.

Vorige week nog werd de nieuwe stadspromotiefilm voorgesteld, waarin een groep van vijftien stadsmodellen te zien is. Een aantal andere stadsmodellen hebben dan weer geposeerd in de stadskern voor de camera van de stadsfotograaf. Het resultaat is een wenskaart, die het stadsbestuur gratis aanbiedt aan alle inwoners, samen met twee wenskaarten van het mooi uitgelichte stadhuis. “Ideaal om te versturen, om te gebruiken als bladwijzer of om af te geven als extraatje bij een geschenk onder de kerstboom. De drie wenskaarten zijn verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor op de Grote Markt”, klinkt het.