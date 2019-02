Stad al bezig met Vredefeesten: bouw nieuwe stadhuisvleugel mag ballons niet hinderen JVS

12u22 0 Sint-Niklaas De Vredefeesten en het stadsfestival Villa Pace vinden dit jaar plaats van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september. De stad is al volop bezig met het programma, met onder meer een grote show op vrijdag- en zaterdagavond voor de herdenking van 75 jaar bevrijding. Enkele belangrijke garanties worden nu al voorgelegd aan de aannemer die binnenkort start met de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel. Er mag immers geen hinder zijn voor de ballons.

Naast Sinterklaas zijn ook de luchtballons heilig in Sint-Niklaas. Bij de volgende Vredefeesten zal de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel, aan de kant van de Parkstraat, volop aan de gang zijn. Het Sint-Niklase schepencollege heeft daarom al de nodige richtlijnen klaar voor de aannemer, die dit voorjaar van start gaat met eerst de sloop van de huizenrij in de Parkstraat en een deel van het stadhuis, om vervolgens de nieuwe vleugel te bouwen. Bij de ballonmeeting tijdens de Vredefeesten mag de werfzone niet verder komen dan het begin van het binnenplein zodat er geen plaatsen voor ballons verloren gaan. Ook mag er geen hinderlijke kraan staan in de werfzone tijdens de Vredefeesten en moet er een doorgang gecreëerd worden voor de wagens van de ballonpiloten richting Parkstraat.

Bevrijding

Verder heeft het schepencollege het programma en het budget voor de Vredefeesten en Villa Pace vastgelegd. Zo wordt er in 2019 maximum 375.000 euro uitgegeven aan de hele organisatie van het belangrijkste evenement van het jaar in Sint-Niklaas. In het programma van de Vredefeesten zal ook ruimte worden gemaakt voor de herdenking van 75 jaar bevrijding, waaronder een show op de Grote Markt op vrijdag- en zaterdagavond. De Vredefeesten vinden in 2019 plaats van 6 tot en met 8 september.