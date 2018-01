Sportbar vier maanden na opening beroofd VERDACHTEN CRASHEN NA ACHTERVOLGING DOOR POLITIE KRISTOF PIETERS

26 januari 2018

02u56 0 Sint-Niklaas Een dievenbende heeft in de nacht van woensdag op donderdag een strooptocht gehouden langs verschillende sport- en jeugdlokalen in Sinaai en Waasmunster. Bij sportbar Padel in Waasmunster werd een kluis opengebroken en ruim 2.000 euro buitgemaakt. "En dat amper vier maand na onze opening", sakkert uitbater Rik Catthoor.

Het waren buren van een apotheek op de Dries in Sinaai die woensdagnacht rond 3.30 uur opgeschrikt werden door lawaai. Enkele gangsters probeerden zich een toegang te forceren tot de zaak. De politie werd verwittigd en een eerste patrouille was snel ter plaatse. De daders namen daarop de vlucht in een snelle Audi A8. De achtervolging eindigde aan de oprit van de E17 in Waasmunster. De verdachten verloren de controle over hun wagen toen ze de oprit naar Gent wilden nemen en crashten. Daarop sloegen ze echter te voet op de vlucht. Ze konden ontkomen in de bossen achter de carpoolparking. Er werd nog een grote zoekactie op touw gezet met hulp van aanpalende zones, maar de daders konden niet meer gevat worden.





Braakschade

Gisterenochtend werd duidelijk dat de dievenbende dezelfde nacht vermoedelijk nog heel wat andere feiten had gepleegd. In de Vleeshouwersstraat werd ingebroken in de voetbalkantine, het jeugdhuis en de sporthal. In de voetbalkantine en het jeugdhuis werd er geld buitgemaakt. In de sporthal bleef het beperkt tot braakschade.





Ook in Waasmunster kwam er gisterochtend nog een inbraak aan het licht. De uitbaters van de sportbar Padel naast het gemeenschapscentrum Hoogendonck in de Nijverheidslaan stelden vast dat er met bruut geweld was ingebroken. "Volgens de politie heeft de bende eerst bij ons toegeslagen", zegt uitbater Rik Catthoor. "De dieven hebben langs de kant van de brandweerkazerne een ruit ingeslagen. Ze konden daarna hun hand door het gat steken en het venster openen. Vervolgens werd eerst de geldlade leeggemaakt. Daar lag enkel het wisselgeld in. Jammer genoeg vonden ze daarna ook de kluis. Ze hebben die met bruut geweld opengebroken. In de kluis zaten de dagontvangsten van enkele dagen, goed voor zo'n 2.000 euro." Voor de uitbaters van de sportsbar is de inbraak een ferme tegenslag, want de zaak opende amper vier maand geleden nog maar de deuren. De vroegere cafetaria van het gemeenschapscentrum had daarvoor maanden leeg gestaan. Er werd flink geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur waaronder enkele padelterreinen, een razendpopulaire sport die het midden houdt tussen tennis en squash. "De club draait enorm goed", zegt Rik Catthoor.





Fikse domper

"Zelf zijn we ook enorm tevreden, maar deze inbraak zet wel een fikse domper op die vreugde. We gaan nu samenzitten met de gemeente om te zien of er extra beveiliging kan komen."





Catthoor denkt niet nog iets terug te zien van de buit. "In de gecrashte wagen van de dieven werd inbrekersmateriaal teruggevonden en een deel buit van (wellicht) andere inbraken, maar het cash geld hebben ze meegenomen. Zodra het sporenonderzoek afgerond is, vernemen we of er nog iets van ons in de wagen lag, maar de kans is erg klein."