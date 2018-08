Spelende kinderen veroorzaken brandje 20 augustus 2018

02u38 0

De brandweer moest vrijdag uitrukken voor een beginnende brand in een woning in de Galgstraat in Sint-Niklaas. Het vuur was ontstaan door kinderen die kaarsen aan het smelten waren. Het brandje was snel onder controle en er vielen geen gewonden.





(PKM)