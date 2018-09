Speelplaats krijgt kunstgrasveld en klimmuur JVS

05 september 2018

09u18 0 Sint-Niklaas De kinderen van de lagere school van de Heilige Familie in Sint-Niklaas hebben een extra leuke speelplaats gekregen na de zomervakantie.

Om het de kinderen nog meer naar hun zin te maken, begon het nieuwe schooljaar voor het schoolteam van de lagere school van de Heilige Familie iets vroeger dan op 3 september. Zij stroopten in de zomervakantie de mouwen op om de speelplaats een grondige opfrisbeurt te geven en het schilderwerk te vernieuwen. Maar dat was niet alles. Door een gulle sponsorbijdrage van de ouderraad kreeg de speelplaats van de school in de Richard Van Britsomstraat nog extra kleur. Zo is er een heus kunstgrasvoetbalveld ingericht waar jonge voetballertjes voluit hun kunstjes kunnen tonen. Aan de zijkant van de speelplaats is er ook een klimmuur verschenen, waarmee de kinderen tussen het rekenen en lezen door even een sportief hindernissenparcours krijgen voorgeschoteld. En verder verschenen er ook allerlei zitblokken en speeltuigen.