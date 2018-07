Speedboot belandt op E17 23 juli 2018

02u29 0

Op de parallelweg van de E17 richting Gent is zaterdag omstreeks 13 uur een spectaculair verkeersongeval gebeurd. Een terreinwagen met trailer, met daarop een speedboot, ging aan het slingeren. De bestuurder kreeg de wagen niet meer onder controle, waarop de trailer kantelde en de terreinwagen hetzelfde deed. De boot kwam op de snelweg terecht. Als bij wonder bleef de bestuurder ongedeerd, maar zowel de jeep, boot als trailer liepen flink wat schade op. Het ongeval veroorzaakte tijdelijk flink wat verkeershinder. Weggebruikers konden enkel nog via de pechstrook rijden.





(PKM)