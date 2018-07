Spaarbekken Kluizen heeft nog miljoenen liter water 20 juli 2018

02u28 0 Sint-Niklaas Het Meetjesland en het Waasland moeten niet meteen vrezen voor een tekort aan drinkwater. In het waterspaarbekken van Kluizen zit nog miljoenen liter drinkwater.

Het Meetjesland en het Waasland krijgen hun drinkwater van De Watergroep, met water uit het spaarbekken van Kluizen bij Evergem. Wanneer de twee spaarbekkens volledig vol zijn, hebben ze daar maar liefst elf miljard liter water op voorraad. Het spaarbekken produceert gemiddeld 42 miljoen liter drinkwater per dag, voor zo'n 100.000 gezinnen.





"Hoeveel liter drinkwater er vandaag precies nog in onze spaarbekkens in Kluizen zitten, is moeilijk te zeggen", zegt Marijke De Vis van De Watergroep. "Er zijn momenteel werken bezig in één van de spaarbekkens en daardoor is het moeilijk meten. Het is al enkele weken zeer droog, maar op dit moment is er bij ons nog geen sprake van waterschaarste. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de mensen niet zuinig moeten omspringen met het kraantjeswater. Het is niet omdat het eind volgende week misschien eens zou regenen, dat de droogte voorbij is."





